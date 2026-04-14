В Польше депутат принес на заседание сейма флаг Израиля со свастикой

Депутат сейма Польши от ультраправой партии «Конфедерация» Конрад Беркович принес на заседание флаг Израиля, на котором вместо шестиконечной звезды Давида была изображена нацистская свастика. Нижняя палата парламента вела прямую трансляцию на своем YouTube-канале.
Выступая за трибуной, Беркович осудил действия Израиля на Ближнем Востоке. Он отметил, что граждане Польши ощущают последствия военного конфликта, которые проявляются в росте цен на топливо.
Кроме того, по его словам, во время атак Израиля погибли десятки тысяч женщин и детей. Беркович утверждает, что израильские военные наносят удары с помощью запрещенных фосфорных бомб, которые поглощают кислород и приводят к смерти человека.
«Израиль совершает геноцид на наших глазах с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», — сказал Беркович.
