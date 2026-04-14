Картаполов заявил о любой форме применения армии для защиты россиян

Вооруженные силы могут быть использованы за рубежом для защиты подвергнувшихся судебному преследованию россиян в любой форме, «которая будет признана необходимой и достаточной для выполнения данной задачи по решению верховного главнокомандующего», заявил журналистам после принятия законопроекта в первом чтении председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, законопроект нужен, чтобы «господа, которые не оставили в своих головенках что-то нехорошее», задумались.
«Мы видим, что эти угрозы имеют тенденцию к дальнейшему продолжению. Мы не можем с этим согласиться. Потому что жизнь и здоровье каждого нашего гражданина — огромнейшая ценность для нашей страны», — сказал Картаполов.
Депутаты Госдумы 14 апреля приняли в первом чтении законопроект, нормы которого разрешают по решению президента использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся преследованию. За проголосовали 413 депутатов, против и воздержавшихся не было.
Представлявшая законопроект статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что законопроект направлен на установление правовых оснований защиты граждан России от «уголовного и иного преследования» на территории других государств.
Картаполов ранее говорил, что введение таких норм в законодательство позволит предотвращать ситуации, подобные аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина.
В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает отказ России от исполнения постановлений иностранных уголовных судов, а также международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре со страной или резолюции Совбеза ООН.