Рубио указал на сложность в урегулировании конфликта Ливана и Израиля

По его словам, речь идет о том, чтобы в перспективе положить конец 20−30-летнему влиянию «Хезболлы» на Ближнем Востоке. Рубио также выразил надежду на то, что переговоры станут продолжительным процессом.
Ранее в Госдепартаменте США начался раунд трехсторонних переговоров, в котором приняли участие США, Израиль и Ливан. Делегации Израиля и Ливана возглавили послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад, американскую — Марко Рубио.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 11 апреля сообщил, что Ливан несколько раз за последний месяц обращался к Израилю с предложением начать мирные переговоры. Он подчеркнул, что Тель-Авив стремится добиться разоружения ливанской организации «Хезболла» и заключения подлинного мирного соглашения.