Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио указал на сложность в урегулировании конфликта Ливана и Израиля

В Вашингтоне осознают, что на переговорах по урегулированию ливано-израильского конфликта придется работать, учитывая десятилетия истории и сложностей. Об этом 14 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, речь идет о том, чтобы в перспективе положить конец 20−30-летнему влиянию «Хезболлы» на Ближнем Востоке. Рубио также выразил надежду на то, что переговоры станут продолжительным процессом.

Ранее в Госдепартаменте США начался раунд трехсторонних переговоров, в котором приняли участие США, Израиль и Ливан. Делегации Израиля и Ливана возглавили послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад, американскую — Марко Рубио.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 11 апреля сообщил, что Ливан несколько раз за последний месяц обращался к Израилю с предложением начать мирные переговоры. Он подчеркнул, что Тель-Авив стремится добиться разоружения ливанской организации «Хезболла» и заключения подлинного мирного соглашения.