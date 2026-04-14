Трамп раскритиковал Мелони за ее слова о неприемлемости его высказываний о Папе Римском

«Это она (Мелони — прим. ТАСС) неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, и он Италию бы взорвал за две минуты, если бы у него была такая возможность», — сказал Трамп.
Он указал, что Италия не хочет быть вовлеченной в конфликт, «даже если получает нефть оттуда, и Америка очень важна для Италии». «Она думает, что Америка должна делать всю работу за нее», — добавил американский лидер. «Я шокирован ею (Мелони — прим. ТАСС), думал, что она смелее, но я ошибался», — заключил он.
Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в Truth Social, что «этот папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца не избрали бы папой.
Лев XIV в последние недели выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расцениваются как критика администрации США за ее действия на Ближнем Востоке.
Мелони сначала в мягкой форме выразила поддержку понтифику, а затем под давлением общественного мнения назвала высказывания Трампа неприемлемыми. Она до сих пор избегала критики Трампа, которого предлагала выдвинуть на Нобелевскую премию мира. В ЕС Мелони считалась одним из наиболее близких американскому президенту европейским лидером, за что подвергалась критике.