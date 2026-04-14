Путин назначил посла России в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с другим документом, который подписал Путин, с этой должности снят Георгий Зуев. Дипломат был послом России в Новой Зеландии с 4 июня 2018 года.
Кроме того, Путин освободил Зуева от должности посла в Независимом Государстве Самоа и Королевстве Тонга.
Станислав Кранс родился 7 октября 1972 года. Ранее работал начальником отдела в генеральном секретариате МИД России. В начале октября 2023 года ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Тогда Кранс занимал должность советника-посланника посольства России в Малайзии.
В июле 2025 года Путин наградил дипломата медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
