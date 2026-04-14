Дружинина покинула пост гендиректора Волонтёрского центра Нижегородской области

Татьяна Дружинина покинула генерального директора АНО «Волонтёрский центр Нижегородской области» (ВЦНО). Об этом ИА «Время Н» сообщил источник в волонтерской среде.
Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Татьяна Дружина возглавила данную организацию в конце декабря 2025 года.
Ранее в интервью ИА «Время Н» она рассказала, что «Волонтерский центр представляет собой команду опытных профессионалов, работа эффективно выстроена, и результаты впечатляют, поэтому радикальных изменений в его деятельности не планируется».