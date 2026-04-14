Буданов* признал преимущество России на переговорах из-за точных данных

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал, что Россия имеет серьёзное преимущество на переговорной площадке благодаря высокой компетентности своих дипломатов. По его словам, российская сторона хорошо понимает реальную ситуацию и оперирует точными данными. Такое заявление чиновник сделал в интервью агентству Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Россияне также очень хорошо знают, как вести переговоры… понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные: карты, цифры, расчёты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить», — сказал Буданов.

Он добавил, что считает себя прагматиком и предпочитает вести диалог, опираясь исключительно на цифры, факты и даты.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что не боится спорить с Владимиром Зеленским, будучи уверенным в своей правоте, и отметил подвижки в переговорном процессе между Киевом и Москвой. По его словам, российская сторона стремится прекратить боевые действия, и теперь все чётко понимают границы допустимого, что является огромным прогрессом.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше