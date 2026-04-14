Указ об учреждении общества изобретателей и рационализаторов подписан Путиным

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в РФ учреждается Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
Организация, как следует из документа, создается для консолидации сил государства и общества для достижения технологического лидерства России, а также популяризации изобретательской деятельности.
В соответствии с документом правительству поручено предусмотреть бюджетные ассигнования на субсидии организации.
Указ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.
