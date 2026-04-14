Представитель ЕК ошибся в сроках транша Киеву по кредиту на €90 млрд

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари после вопроса журналиста на брифинге оговорился, что первый транш финансирования по кредиту в €90 млрд Украине поступит не во втором полугодии, а во втором квартале 2026 года. Запись брифинга опубликована на сайте ЕК.
Журналист Euractive Томас Магнуссон уточнил, не ослышался ли он, когда Уйвари сказал, что первый транш Киеву будет направлен во втором полугодии 2026-го.
«Второй квартал. Мы, конечно, не будем выплачивать все во втором квартале, но идея в том, чтобы начать выплаты во втором квартале. Спасибо», — ответил Уйвари.
Второй квартал 2026 года включает апрель, май и июнь. Второе полугодие тянется с июля по декабрь.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что Украина может получить первые средства в рамках кредита уже в начале апреля. Планировалось выделить €45 млрд до конца 2026 года и еще €90 млрд — в 2027-м. Однако кредит блокировала Венгрия при Викторе Орбане. После победы оппозиционной партии «Тиса» будущий премьер Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет препятствовать кредиту, но и напрямую финансировать его не станет из-за сложной экономической ситуации в стране.
Поводом для вето Будапешта стала приостановка прокачки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». В Киеве объяснили это повреждением трубопровода и ремонтом, сроки завершения которого несколько раз переносились. 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ремонт закончат до конца апреля. Москва, а также Будапешт и Братислава назвали позицию Киева по «Дружбе» шантажом.
Financial Times сообщала, что Еврокомиссия уже начала взаимодействие с Мадьяром. По данным Politico, будущие власти Венгрии и Евросоюз работают над «масштабной сделкой», и Брюссель ждет первых уступок от Будапешта.
Москва осуждает любую военную и финансовую помощь Киеву, отмечая, что это лишь затягивает конфликт.
