Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскритиковал Европу за ее миграционную и энергетическую политику

Трамп снова назвал НАТО «бумажным тигром».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за ее миграционную и энергетическую политику. Об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом газеты Corriere della Sera.

По словам американского лидера, европейские страны «занимаются саморазрушением». В том числе, страдая от высоких цен на энергоносители и зависимости от внешних факторов. При этом Европа все так же не готова участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

«Они платят самые высокие цены на энергоносители в мире и даже не готовы бороться за Ормузский пролив, откуда они его берут. Они рассчитывают на Дональда Трампа, что он сохранит его открытым», — сказал он.

Кроме того, Трамп вновь подверг критике Североатлантический альянс. По его словам, европейские страны не спешат направлять силы, несмотря на просьбы Вашингтона.

«Я просил их прислать все, что они захотят, но они этого не хотят, потому что НАТО — это бумажный тигр», — добавил президент США.

Немногим ранее Трамп высказался о конфликте с Ираном. Он заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти в ближайшие дни в Исламабаде. По его словам, американская делегация готова вернуться в Пакистан для продолжения диалога.

