Совбез: США и Израиль могут готовить наземную операцию во время переговоров

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки к проведению наземной операции против Ирана, заявили в аппарате Совета безопасности России.

Источник: © РИА Новости

«Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионе», — отметили в там.

Как сообщил ранее источник РИА Новости, второй раунд переговоров может пройти в конце недели. По словам президента Дональда Трампа, встреча ожидается в течение ближайших двух дней в Пакистане.

Первый раунд состоялся в минувшие выходные в Исламабаде. По его итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Вашингтон заявлял, что речь идет в том числе об обогащенном уране: США настаивают на изъятии этих материалов у ИРИ.

По данным Reuters, стороны также обсуждали судьбу Ормузского пролива, репарации, санкции и детали завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.

Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как заявлял Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также Вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше