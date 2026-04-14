Совбез: США и Израиль могут готовить наземную операцию во время переговоров

Как сообщил ранее источник РИА Новости, второй раунд переговоров может пройти в конце недели. По словам президента Дональда Трампа, встреча ожидается в течение ближайших двух дней в Пакистане.
Первый раунд состоялся в минувшие выходные в Исламабаде. По его итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Вашингтон заявлял, что речь идет в том числе об обогащенном уране: США настаивают на изъятии этих материалов у ИРИ.
По данным Reuters, стороны также обсуждали судьбу Ормузского пролива, репарации, санкции и детали завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как заявлял Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также Вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.