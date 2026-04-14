На Украине заявили, что Мадьяр может окончательно разрушить отношения с Киевом

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах, может испортить отношения с Киевом из-за энергоресурсов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Мадьяр заявил, что после прихода к власти Венгрия продолжит диверсификацию поставок энергоносителей, но отказываться от российских нефти и газа не намерена. По мнению авторов статьи, это почти наверняка приведёт к новой напряжённости между Будапештом и Киевом.
«Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода даже с целью наладить диалог с Мадьяром», — говорится в публикации.
Журналисты напоминают, что Киев поддерживает курс ЕС на отказ от российских энергоносителей. В этих условиях, считают они, трудно поверить, что украинские власти согласятся возобновить транзит российской нефти и газа в Венгрию.
