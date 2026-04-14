Лукашенко заявил, что считает себя сильным занудой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не терпит беспорядка и считает себя по характеру «сильной занудой». Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул первого», близком к пресс-службе главы государства.
Высказывание прозвучало во время совещания по вопросам социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области. По словам Лукашенко, он внимательно относится к порядку и дисциплине.
«Я очень сильная по характеру зануда. Дева (по знаку зодиака — Прим.ред.). Я беспорядков не терплю», — подчеркнул президент.
Немногим ранее Лукашенко назвал главное завоевание белорусов. По его словам, ключевым достижением страны остается жизнь в мире и согласии без конфликтов и потрясений. Он отметил, что именно это позволяет государству развиваться и сохранять стабильность.