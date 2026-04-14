В нескольких округах Запорожской области пропал свет после атаки ВСУ

В пяти муниципалитетах Запорожской области полностью или частично пропало электричество после атаки ВСУ.

Источник: РБК

В пяти муниципалитетах Запорожской области полностью или частично пропало электричество после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере Max.

«По ситуации с электроснабжением в Запорожской области. На данный момент электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципальных образованиях региона», — написал глава региона.

По словам Балицкого, восстановление электроснабжения находится на постоянном контроле.

Губернатор также подчеркнул, что медорганизации продолжают работу на резервных источниках питания, жителям региона оказывают экстренную и неотложную помощь в полном объеме. Балицкий добавил, что жители также могут воспользоваться пунктами зарядки мобильных и накопительных устройств.

В ночь на 14 апреля ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. Балицкий сообщил о повреждении части оборудования. Позднее он добавил, что пострадало несколько энергообъектов.

