В нескольких округах Запорожской области пропал свет после атаки ВСУ

В пяти муниципалитетах Запорожской области полностью или частично пропало электричество после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере Max.
«По ситуации с электроснабжением в Запорожской области. На данный момент электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципальных образованиях региона», — написал глава региона.
По словам Балицкого, восстановление электроснабжения находится на постоянном контроле.
Губернатор также подчеркнул, что медорганизации продолжают работу на резервных источниках питания, жителям региона оказывают экстренную и неотложную помощь в полном объеме. Балицкий добавил, что жители также могут воспользоваться пунктами зарядки мобильных и накопительных устройств.
В ночь на 14 апреля ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. Балицкий сообщил о повреждении части оборудования. Позднее он добавил, что пострадало несколько энергообъектов.
