Еврокомиссар рассказал, что нужно Украине, чтобы стать членом Европейского союза

Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике, заявил, что Украине предстоит стать членом Европейского союза, но потребуется проделать много работы, чтобы отвечать необходимым требованиям.

Украине необходимо «привести себя в соответствие с нормами ЕС во множестве различных сфер», сказал Домбровскис.

17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, 23 июня Европарламент поддержал соответствующую резолюцию. Переговоры ведутся с конца 2023 года.

Также статус страны-кандидата был предоставлен Молдавии. В том же статусе с 1999 года пребывает Турция, с 2005 Северная Македония, а с 2010 Черногория, а с 2012 Сербия.

