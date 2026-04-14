Додон: Орбан преподал Санду урок демократии

Лидер крупнейшей молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан преподал президенту Молдавии Майе Санду и ее правящей Партии действия и солидарности урок демократии.
Орбан, по словам молдавского политика, с достоинством принял поражение по итогам выборов, в то время как «режим в Молдове захватил государство и управляет в диктаторском стиле».
Партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 138 из 199 мест в парламенте Венгрии, что дало ей подавляющее большинство, а следовательно, право вносить поправки в законы. Партия Виктора Орбана «Фидес» получила 55 мест.
Лидеры ряда государств, в том числе, восточноевропейских, поздравили Мадьяра.
Читайте материал «Мадьяр анонсировал правки в конституцию Венгрии».
