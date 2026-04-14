Постпред при ООН: США добиваются свертывания всей ядерной программы Ирана

Уолтц также утверждал, что США готовы обеспечивать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не восстановит полномасштабное судоходство в Ормузском проливе, не откажется от принятых на этот счет решений. «Соединенные Штаты будут этим (обеспечением блокады — прим. ТАСС) заниматься до тех пор, пока не будут разблокированы все суда. Или выходить [из Ормузского пролива] не будет ни одно судно, или выйдут все они», — заявил постпред. Как он подтвердил, США добиваются от Ирана того, чтобы он открыл морские пути. «Ирану не будет позволено решать, кто в мировой экономике окажется в числе победителей, а кто — проигравших», — считает Уолтц.