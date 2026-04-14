Постпред при ООН: США добиваются свертывания всей ядерной программы Ирана

«Во-вторых, вы не можете иметь ядерную программу», — сказал он, комментируя в прямом эфире телекомпании Fox News требования Вашингтона, предъявляемые Тегерану. По словам дипломата, имеется в виду «обогащение и высокообогащенный уран», то есть как эти расщепляющиеся материалы, так и процесс их получения.
Уолтц также утверждал, что США готовы обеспечивать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не восстановит полномасштабное судоходство в Ормузском проливе, не откажется от принятых на этот счет решений. «Соединенные Штаты будут этим (обеспечением блокады — прим. ТАСС) заниматься до тех пор, пока не будут разблокированы все суда. Или выходить [из Ормузского пролива] не будет ни одно судно, или выйдут все они», — заявил постпред. Как он подтвердил, США добиваются от Ирана того, чтобы он открыл морские пути. «Ирану не будет позволено решать, кто в мировой экономике окажется в числе победителей, а кто — проигравших», — считает Уолтц.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. США ввели с 13 апреля морскую блокаду Ирана.