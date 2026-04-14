Трамп назвал Орбана своим другом после его поражения на выборах в Венгрии

Трамп заявил, что Орбан хорошо поработал над проблемой мигрантов в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал Виктора Орбана своим другом, прокомментировав поражение политика на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

«Это были не мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком, он хорошо поработал над проблемой иммиграции», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, разочарован ли он проигрышем Орбана на выборах.

По словам президента США, премьер Венгрии не позволил «понаехать людям и разрушить его страну», приведя в пример ситуацию с мигрантами в Италии.

Ранее о прошедших выборах в Венгрии высказался колумнист KP.RU Александр Гришин. Он считает, что вместе с Виктором Орбаном поражение на них потерпел и Дональд Трамп. Бурная поддержка американского лидера лишь усугубила поражение партии «Фидес», поскольку венгры испугались последствий дружбы республики с США.

