Операторы связи стали предупреждать россиян о включенном VPN

Операторы связи в России стали предупреждать о возможных сбоях в работе при использовании VPN-сервисов, пишут СМИ.
Уведомления с предложением отключить VPN приходят при входе в приложения операторов, следует из публикаций.
Информации о том, корректно ли работает приложение в дальнейшем, не приводится.
В апреле о возможных сбоях при использовании средство обхода интернет-блокировок стали предупреждать и некоторые другие российские приложения и сайты.
