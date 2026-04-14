Накануне Мадьяр на своей первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что Венгрия продолжит закупать недорогие энергоносители, в том числе у России.
Как пишет «Страна», позиция главы «Тисы» расходится с позицией Евросоюза, который декларирует отказ от нефти и газа из России. Киев же этот курс поддержал, когда ограничил поставки энергоносителей через трубопровод «Дружба», обосновав это технической неисправностью, сообщает издание.
«Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода даже с целью наладить диалог с Мадьяром», — пишет «Страна».
Тем не менее, после поражения на выборах экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, Киев надеется построить добрососедские отношения с Будапештом, сообщил «Стране» народный депутат Алексей Гончаренко из партии «Евросолидарность». «Нужно начинать где-то фактически с нуля, а где-то даже с минусов. Важна аккуратность, чтобы не повторять ошибок прошлого», — отметил он.
После победы на парламентских выборах Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать выделению кредита Украине в размере €90 млрд, но и не примет в этом участие из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Кроме того, он заявил, что Будапешт не будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС.
Мадьяр также готов к прагматичным отношениям с Россией, однако заметил, что Москва и Будапешт «друзьями не станут». Россия будет исходить из конкретных шагов нового правительства Венгрии в вопросе развития двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.