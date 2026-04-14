«Страна» оценила, как слова Мадьяра повлияют на отношения с Киевом

После победы на парламентских выборах Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать выделению кредита Украине в размере €90 млрд, но и не примет в этом участие из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Кроме того, он заявил, что Будапешт не будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС.