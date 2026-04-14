MWM сообщил о вертолетах Ми-28, замеченных в небе над Ираном

Как отмечает MWM, полет призван продемонстрировать, что на вооружении Ирана еще остались воздушные суда. Эксперты считают, что факт наличия дорогостоящих вертолетов на вооружении Ирана после месяца интенсивных бомбардировок со стороны США и Израиля свидетельствует об устойчивости боевых возможностей страны.
Как известно, Ми-28 являются единственными боевыми вертолетами, которые есть у Ирана, пишет MWM. Они не использовались в боевых действиях, однако потенциально могут внести вклад в борьбе с США и Израилем. В частности, их можно использовать в отражении атак дронов и ракет.
Как писала ранее газета Financial Times (FT), еще до начала операции США Тегеран и Москва заключили секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн для восстановления систем ПВО, серьезно пострадавших во время прошлогодней войны с Израилем. FT также утверждала, что в рамках сделки Россия направила в Иран до шести ударных вертолетов Ми-28 и один из них применили в феврале.
