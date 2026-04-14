Путин указом утвердил обновленный состав Совета по поддержке русского языка

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым утвердил обновленный состав Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
Указ гласит, что среди членов совета художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков, директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, руководитель Общества «Знание» Максим Древаль и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Всего в составе президиума десять человек.
Из состава совета исключены шесть членов.
Указ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.
