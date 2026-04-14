США не заинтересованы в резком росте цен на нефть, считает Пушков

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США не заинтересованы в резком росте цен на нефть, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Можно предположить, что США будут пропускать часть танкеров и судов, руководствуясь своими отношениями с тем или иным государством. И даже в условиях блокады администрация (президента Дональда — ред.) Трампа не заинтересована в резком росте цен на нефть — это означало бы идти к 150−200 долларов за баррель в точности по иранскому сценарию, чего Вашингтон не захочет допустить», — написал член комитета СФ в своем телеграм-канале.

Сенатор также отметил, что цели США в войне в Иране не достигнуты.

«Иран, отныне контролирующий с севера Ормузский пролив, превращается в державу, от которой зависит 20 с лишним процентов мировых поставок нефти. До войны такого не было. На сегодняшний день Иране не просто выстоял, а нарастил свой глобальный вес. А вот чего добились США, сказать трудно. Разрушения в Иране — не победа», — констатировал политик.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше