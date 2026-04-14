Пентагон: за сутки ни одно шедшее в Иран или из него судно не преодолело блокаду

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Центральное командование американских ВС CENTCOM утверждает, что за минувшие сутки ни одно судно, вышедшее или направлявшееся в иранские порты, не преодолело введенную США морскую блокаду.
Как следует из заявления, размещенного на странице CENTCOM в X, более 10 тыс. американских военнослужащих, десятки кораблей и самолетов участвуют в операции по установлению «блокады кораблей, заходящих или выходящих из иранских портов». «За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требование американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе», — сообщили в CENTCOM. При этом там отметили, что США «поддерживают свободу судоходства» применительно к танкерам, которые не направляются в иранские порты или не вышли из них.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. США ввели морскую блокаду Ирана с 13 апреля.