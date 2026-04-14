Пентагон: за сутки ни одно шедшее в Иран или из него судно не преодолело блокаду

Как следует из заявления, размещенного на странице CENTCOM в X, более 10 тыс. американских военнослужащих, десятки кораблей и самолетов участвуют в операции по установлению «блокады кораблей, заходящих или выходящих из иранских портов». «За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требование американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе», — сообщили в CENTCOM. При этом там отметили, что США «поддерживают свободу судоходства» применительно к танкерам, которые не направляются в иранские порты или не вышли из них.