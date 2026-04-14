Экс-помощник секретаря Совбеза стал первым заместителем гендиректора ТАСС

Экс-помощник секретаря Совбеза России Павел Коновальчик назначен первым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС.

Источник: РБК

Экс-помощник секретаря Совбеза России Павел Коновальчик назначен первым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Коновальчика Павла Михайловича первым заместителем генерального директора федерального государственного унитарного предприятия “Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)”, — говорится в документе.

До этого Коновальчик с июля 2024 года по март 2026 года занимал должность помощника секретаря Совета безопасности России. Указ об его увольнении с этой должности президент Владимир Путин подписал 12 марта. Как сообщили тогда РБК в пресс-службе Совбеза, Коновальчика освободили от должности в связи с переходом на другую работу с повышением в сфере информационно-аналитического направления по обеспечению национальной безопасности государства.

Материал дополняется.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше