В Елисейском дворце прошли обыски из-за госконтрактов в Пантеоне

В Елисейском дворце прошли обыски по делу о государственных контрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон. Следователи прибыли в резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона утром 14 апреля. Об этом пишет Canard Enchaîné.

Источник: Life.ru

«Финансовая антикоррупционная бригада интересуется контрактами, заключёнными с компанией по организации мероприятий Shortcut Events», — указано в публикации.

Компания обслуживала все церемонии вхождения в Пантеон с 2002 по 2024 год. Следователи выясняют, почему одна и та же фирма постоянно получала эти заказы. Каждая церемония обходилась примерно в 2 млн евро.

Ранее в мэрии Парижа прошёл обыск в рамках расследования законности получения госконтракта на организацию мероприятий, посвящённых годовщине терактов 2015 года. Сумма контракта составила 1,5 млн евро. В центре внимания — компания TRE Conseil Тьерри Ребуля, который был организатором церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

