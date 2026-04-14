Лукашенко назвал себя сильным занудой по характеру

Ранее Александр Лукашенко призвал белорусских чиновников «мобилизоваться» в «сложное» и «непонятное» время, заявив, что никто не знает, что будет дальше, и он как президент не знает, к чему готовить. Лукашенко заявил, что прежний подход, когда сначала создавали условия для граждан, а потом думали об экономике, больше не работает — «впереди экономика, производства». Он пожаловался на иждивенческие настроения и потребовал ускоряться, чтобы создать страну для следующих поколений.