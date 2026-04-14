Медведев высказался о школьных учебниках в России: вот какими они должны быть

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал делать школьные учебники не только научно выверенными, но и интересными для учеников. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
По его словам, за последнее время в стране провели работу по унификации учебных материалов и повышению их качества. При этом ключевой задачей остается не только соответствие стандартам. Не менее важна вовлеченность школьников в процесс обучения.
«Здесь очевидно, что важно для всех нас, чтобы дети учились по выверенным учебникам и пособиям, которые соответствуют и научным подходам, но и которые в дидактическом, в педагогическом смысле все-таки достаточно интересны и позволяют школьникам изучать предметы с интересом именно», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что содержание учебников должно соответствовать государственным образовательным стандартам, а экспертиза — оставаться объективной. В этой работе, помимо Министерства просвещения, участвует и Российская академия наук.
