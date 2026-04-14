Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X* прокомментировал поездку главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Нищий приехал в ФРГ, чтобы получить деньги налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами. Между тем, буквально вчера Мерц сообщил, что немцы переживают трудные времена», — заявил Боуз.
14 апреля в немецкой столице прошла встреча Зеленского и Мерца в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам переговоров канцлер Германии сообщил, что Берлин и Киев договорились о стратегическом партнёрстве, а также о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
Мерц также заявил, что из Германии будут высылать граждан Украины призывного возраста.
