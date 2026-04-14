Пушков: США не заинтересованы в резком росте цен на нефть

Сенатор Алексей Пушков усомнился, что американская блокада Ормузского пролива будет тотальной.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал данные о блокаде Ормузского пролива и заявил, что у Вашингтона нет заинтересованности в резком росте цен на нефть.

Алексей Пушков усомнился, что американская блокада Ормузского пролива будет тотальной. Он предположил, что США станут пропускать ряд танкеров и судов, ориентируясь на отношения с государствами.

«И даже в условиях блокады администрация Трампа не заинтересована в резком росте цен на нефть — это означало бы идти к 150−200 долларам за баррель в точности по иранскому сценарию, чего Вашингтон не захочет допустить», — написал сенатор в Telegram.

Как заявил Дональд Трамп, американские военно-морские силы начнут останавливать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

Впоследствии сообщалось, что Саудовская Аравия потребовала от США прекратить блокаду и вернуться к переговорам с Ираном.

