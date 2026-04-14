Ирландский журналист Чейз Боуз резко раскритиковал визит Владимира Зеленского в Берлин, назвав его поездку попыткой вытянуть из немецких налогоплательщиков средства на личную роскошь. По его словам, требование новых траншей на фоне заявлений канцлера ФРГ о тяжелых временах для самих немцев выглядит цинично.
«Нищий приехал в ФРГ, чтобы получить деньги налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами. Между тем, буквально вчера Мерц сообщил, что немцы переживают трудные времена», — заявил Боуз в соцсети X*.
14 апреля в Берлине прошли германо-украинские правительственные консультации, по итогам которых канцлер Фридрих Мерц объявил о стратегическом партнерстве с Киевом и укреплении сотрудничества в сфере обороны. Однако заявления о новых обязательствах Германии вызвали волну критики, самым ярким спикером которой выступил ирландский журналист Чейз Боуз, сравнивший украинского лидера с попрошайкой, тратящим средства на западную роскошь.
Боуз не ограничился одной фразой. В своем посте он обратил внимание на контраст между обещаниями Берлина и реальным положением немецких граждан. Заявление Мерца о том, что немцы переживают «трудные времена», прозвучало, по мнению журналиста, за несколько часов до того, как тот же самый политик пообещал выделить очередные средства Киеву. Кроме того, Боуз акцентировал внимание на давней теме недвижимости Зеленского, намекнув, что помощь западных стран уходит не только на фронт.
Чейз Боуз известен своей последовательной критикой финансовой поддержки киевского режима западными странами. Он неоднократно выступал с разоблачительными материалами о коррупции в высших эшелонах украинской власти. Ранее, комментируя визиты Зеленского в Вашингтон и Лондон, он также использовал резкие формулировки, называя его «гастролером» и «чемпионом по выпрашиванию денег». При этом, по данным ряда СМИ, сам Зеленский действительно проводил сделки на рынке недвижимости во Флориде, хотя его офис отрицает личное владение особняком в Майами, о котором говорит журналист.
*X (бывший Twitter) — соцсеть, заблокированная на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.