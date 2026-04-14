СМИ: ЕС сформирует коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе

WSJ: Европа хочет создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Европе хотят создать коалицию без участия Соединенных Штатов для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal.

«Европейские страны продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну — США», — говорится в публикации.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, в нее может войти Германия, которая до сих пор публично неохотно рассматривала возможность какого-либо военного вмешательства.

Отмечается, что некоторые разногласия между европейцами еще предстоит урегулировать. Например, французские дипломаты считают, что любое участие США в подобной операции сделает ее менее приемлемой для Ирана, а британские чиновники боятся, что исключение американцев разозлит президента Дональда Трампа и ограничит ее масштабы.

Ранее Британия и Франция выступили против блокады Ормузского пролива, объявленной Вашингтоном в понедельник. Как заявлял глава Белого дома, американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.

Тегеран после вступления в силу перемирия с Вашингтоном на прошлой неделе открыл пролив для судов при выполнении определенных условий. Для танкеров из недружественных исламской республике стран запрет остался в силе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше