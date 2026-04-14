США пообещали Ливану финансовую помощь при успехе переговоров с Израилем

Американские власти готовы проспонсировать меры, которые позволят восстановить Ливан и расширить его инвестиционные возможности в случае успешного завершения переговоров с Израилем при посредничестве США, сказал представитель госдепа Томми Пиготт.

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.

9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.

24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.

9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном. Как сообщалось, переговоры предположительно состоятся 14 апреля в Вашингтоне, будут касаться урегулирования двусторонних отношений и разоружения «Хезболлы».

Читайте материал «Ливанский президент: переговоры в США приведут к прекращению огня с Израилем».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше