Захарова: беседа Лаврова и Ван И длилась порядка четырех часов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Беседа министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И длилась порядка четырех часов, они успели сперва провести встречу в традиционном формате, а затем побеседовать за рабочим ужином. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.