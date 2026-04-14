Захарова: беседа Лаврова и Ван И длилась порядка четырех часов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Беседа министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И длилась порядка четырех часов, они успели сперва провести встречу в традиционном формате, а затем побеседовать за рабочим ужином. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
14 апреля глава российской дипломатии провел переговоры с китайским коллегой в рамках своего двухдневного официального визита в Китайскую Народную Республику.
«Она (беседа — прим. ТАСС) продолжалась, как подсчитали китайские коллеги, четыре часа», — сообщила Захарова в комментарии Первому каналу. При этом она отметила, что состоявшаяся встреча стала своего рода «переговорным марафоном».
По словам официального представителя российского дипведомства, первая часть переговоров прошла в традиционном формате, «а затем они были продолжены уже в виде и формате рабочего ужина, где, собственно говоря, обсуждались прежде всего геополитические аспекты».