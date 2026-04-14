Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: беседа Лаврова и Ван И длилась порядка четырех часов

Первая часть переговоров прошла в традиционном формате, а затем они были продолжены в формате рабочего ужина, заявила официальный представитель МИД РФ.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Беседа министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И длилась порядка четырех часов, они успели сперва провести встречу в традиционном формате, а затем побеседовать за рабочим ужином. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14 апреля глава российской дипломатии провел переговоры с китайским коллегой в рамках своего двухдневного официального визита в Китайскую Народную Республику.

«Она (беседа — прим. ТАСС) продолжалась, как подсчитали китайские коллеги, четыре часа», — сообщила Захарова в комментарии Первому каналу. При этом она отметила, что состоявшаяся встреча стала своего рода «переговорным марафоном».

По словам официального представителя российского дипведомства, первая часть переговоров прошла в традиционном формате, «а затем они были продолжены уже в виде и формате рабочего ужина, где, собственно говоря, обсуждались прежде всего геополитические аспекты».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше