Колумбия призвала ЕС и Латинскую Америку приостановить оборонные соглашения с Израилем

«Премьер-министр Италии [Джорджа Мелони] решила приостановить действие соглашений с Израилем. Я приветствую ее решение и предлагаю, чтобы этому примеру последовали вся Европа и Латинская Америка, чтобы лишить [Израиль] силы для агрессии на Ближнем Востоке», — написал глава государства в X.
Колумбийский лидер подчеркнул, что урегулирование конфликта должно осуществляться исключительно дипломатическими методами. «Именно диалог между цивилизациями ведет к миру, а ракеты, направленные против них, ведут лишь к гибели человечества», — заключил он.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы продвижения диалога между Тегераном и Вашингтоном неясны. США начали морскую блокаду Ирана с 13 апреля.