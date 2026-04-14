США смягчили санкции против банков и правительства Венесуэлы

В одном из этих документов говорится, что Вашингтон разрешил с определенными оговорками заключение коммерческих контрактов с венесуэльским правительством. Однако при ведении такой деятельности остались запрещенными транзакции с лицами, находящимися в России, Иране, КНДР и на Кубе. Кроме того, запрещены операции с организациями, находящимися в Китае или в его юрисдикции. В список венесуэльских банков, транзакции с которыми разрешил Минфин США, вошло четыре таких института.