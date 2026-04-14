США смягчили санкции против банков и правительства Венесуэлы

В одном из этих документов говорится, что Вашингтон разрешил с определенными оговорками заключение коммерческих контрактов с венесуэльским правительством. Однако при ведении такой деятельности остались запрещенными транзакции с лицами, находящимися в России, Иране, КНДР и на Кубе. Кроме того, запрещены операции с организациями, находящимися в Китае или в его юрисдикции. В список венесуэльских банков, транзакции с которыми разрешил Минфин США, вошло четыре таких института.
Соединенные Штаты последовательно смягчают режим своих санкций в отношении Венесуэлы после проведения в начале года военной операции в этой южноамериканской стране. 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января те предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.