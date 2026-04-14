БЕЙРУТ, 14 апреля. /ТАСС/. Ливан и Израиль договорились начать прямые двусторонние переговоры, их сроки и место проведения будут определены позднее. Об этом заявила посол арабской республики в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад после предварительных консультаций, состоявшихся во вторник в Госдепартаменте США.
«Мы провели плодотворные дискуссии и обсудили шаги перед вступлением в прямые переговоры, — сказала дипломат, слова которой приводит новостной портал Lebanon 24. — Дата и место следующей встречи будут объявлены позже».
Хаммаде-Муаввад сообщила, что призвала к принятию практических мер по смягчению гуманитарного кризиса, от которого продолжают страдать ливанцы из-за вооруженного конфликта.
«Все стороны условились начать прямые переговоры в совместно согласованное ими время и назначенном месте», — отмечается в документе Госдепартамента США.
На состоявшихся в Госдепартаменте консультациях делегации двух стран возглавляли послы Ливана и Израиля в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер. Ливанская сторона призвала к немедленному прекращению боевых действий и уважению ее территориальной целостности и суверенитета. В свою очередь израильская делегация заявила о поддержке процесса разоружения «негосударственных террористических группировок» в арабской республике, а также выразила готовность вести прямой диалог.
«США подтвердили, что любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между двумя правительствами при посредничестве Соединенных Штатов, а не с использованием какого-либо отдельного канала переговоров. США указали, что эти переговоры помогут открыть путь к значительной помощи в восстановлении и экономическому возрождению Ливана, а также расширить инвестиционные возможности обеих стран», — указывается в сообщении Госдепартамента.