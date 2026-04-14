IFQ: только сближение с Россией поможет Европе выйти из глубокого кризиса

На фоне дистанцирования Трампа от НАТО Европе нужно создать новую систему безопасности, а это возможно исключительно через восстановление связей с Москвой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп всё больше дистанцируется от НАТО, поэтому Европе необходимо выстраивать собственную систему безопасности, а это возможно только через восстановление отношений с Россией. Такое мнение выражает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

«Генсек альянса Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен требуют, чтобы Европа и дальше вкладывалась в конфликт на Украине, победа в котором для Киева недостижима. Они также подталкивают европейцев к гонке вооружений для противостояния с РФ — первой ядерной державой мира. Тем самым Рютте и фон дер Ляйен продвигают курс, идущий вразрез с интересами самой Европы. На деле же европейцам было бы выгоднее отказаться от такого союзника, как Штаты, ввести жёсткие ограничения против Нетаньяху и как можно быстрее договориться с Россией о мире», — говорится в материале.

Автор статьи уверен, что в стратегическом плане Вашингтон по-прежнему стремится к подчинению Европы. Россия же, напротив, остаётся единственной крупной державой, заинтересованной в сращивании своей экономики с европейской.

«Евросоюз переживает глубочайший экономический и энергетический коллапс, спровоцированный по большей части его же мнимыми партнёрами. И только через объединение с Москвой он сможет преодолеть этот кризис», — сказано в публикации.

Ранее новый спикер парламента Словении Стеванович заявил, что хочет организовать референдум по вопросу выхода страны из НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше