Трамп признался в любви ко Франции

Трамп признался в любви ко Франции в ходе звонка от журналистки.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил на телефонный звонок журналистки французского телеканала LCI в ходе встречи по Ирану и заявил ей, что любит Францию.

«Я сейчас на совещании, напрямую разбираясь с (ситуацией вокруг — ред.) Ирана, поэтому я не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Францию», — сказал американский лидер. Аудиозапись опубликовал телеканал.

Ранее Трамп заявлял, что, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не стал менять номер телефона и согласился на общение с журналистами.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше