Ливанский посол подвела итоги предварительных консультаций с Израилем в США

Израиль и Ливан в ходе предварительных дискуссий обсудили шаги, необходимые перед вступлением в прямые двусторонние переговоры, сказала ливанский посол.

Также посол охарактеризовала дискуссии как плодотворные, сообщает Lebanon 24. Дату и место следующей встречи, по ее словам, планируется объявить позже.

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.

9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.

24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.

9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном. Как сообщалось, переговоры предположительно состоятся 14 апреля в Вашингтоне, будут касаться урегулирования двусторонних отношений и разоружения «Хезболлы».

