Посол Израиля назвал позитивными первые переговоры с Ливаном в США

«Переговоры прошли отлично, в отличной атмосфере. Мы все едины в том, что необходимо освободить Ливан от “Хезболлах”», — сказал дипломат журналистам по завершении встречи.
«Мы обсудили необходимость того, чтобы в долгосрочной перспективе увидеть Ливан процветающим, чтобы граница между нами стала постоянной и соблюдаемой границей, которую пересекали бы люди в деловых костюмах для бизнеса и, возможно, также люди в купальниках, едущие в отпуск», — отметил Лайтер.
Отвечая на вопрос о том, когда Израиль прекратит наносить удары по гражданской инфраструктуре в Ливане, он в очередной раз возложил всю ответственность за происходящее на «Хезболлах». «Израильтяне не просыпаются утром с намерением запустить ракеты через границу. Ракеты нацеливаются на наших мирных жителей, и этому будет положен конец. Мы не позволим террористической организации постоянно бить ракетами по нашим населенным центрам, это необходимо понять всем, кто задает подобные вопросы. Ливанцы это понимают, надеюсь, это поймут и СМИ», — добавил посол.
14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.