В Совбезе России назвали острым вопрос с Ормузским проливом

Вопрос по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив остается острым и до конца неразрешенным. Об этом заявили в аппарате Совета безопасности России, передает «Интерфакс».
В Совбезе напомнили, что 8 апреля иранская сторона подтвердила открытие Ормузского пролива на время перемирия, однако уже вечером того же дня проход судов остановили. Это решение объяснили продолжающимися военными действиями Израиля и Ливана, несмотря на перемирие.
При этом на следующий день Иран объявил о введении «альтернативных маршрутов» судоходства в проливе в обход районов размещения морских мин.
«В свою очередь, президент США Дональд Трамп в целях усиления экономического давления на руководство исламской республики 12 апреля объявил об установлении военно-морскими силами США морской блокады Ормузского пролива, касающейся всех коммерческих судов, пытающихся войти в пролив или покинуть его», — отметили в Совбезе.
