Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совбезе России назвали острым вопрос с Ормузским проливом

Вопрос по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив остается острым и до конца неразрешенным. Об этом заявили в аппарате Совета безопасности России, передает «Интерфакс».

В Совбезе напомнили, что 8 апреля иранская сторона подтвердила открытие Ормузского пролива на время перемирия, однако уже вечером того же дня проход судов остановили. Это решение объяснили продолжающимися военными действиями Израиля и Ливана, несмотря на перемирие.

При этом на следующий день Иран объявил о введении «альтернативных маршрутов» судоходства в проливе в обход районов размещения морских мин.

«В свою очередь, президент США Дональд Трамп в целях усиления экономического давления на руководство исламской республики 12 апреля объявил об установлении военно-морскими силами США морской блокады Ормузского пролива, касающейся всех коммерческих судов, пытающихся войти в пролив или покинуть его», — отметили в Совбезе.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

