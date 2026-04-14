Безопасность Европы не должна зависеть от США, заявил президент Чехии

ПРАГА, 15 апр — РИА Новости. Европейские страны не могут быть зависимы от США в вопросах безопасности, заявил во вторник журналистам после переговоров с главой Аргентины Хавьером Милеем находящийся с визитом в Буэнос-Айресе президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит новостной портал Idnes.
«Аргентина — страна, которая подчеркивает необходимость очень хорошего сотрудничества с Соединенными Штатами, что, в конечном счете, подчеркивают и все европейские страны. Однако мы также подчеркиваем, что не можем быть зависимыми. Мы не можем зависеть от Соединенных Штатов в вопросах безопасности, так же как мы не можем зависеть от России в вопросах энергетики или от Китая в вопросах определенных технологий», — сказал Павел.
Отвечая на вопрос журналиста о перспективах развития НАТО, чешский президент заявил, что он не ожидает, что США выйдут из состава альянса.
По мнению Павела, нет смысла восстанавливать старый, уже рухнувший порядок, а необходимо строить новый, более устойчивый баланс, основанный на правилах и ответственности.
«Мы живем в мире, где все подвергается сомнению. Наша задача — не восстанавливать старый порядок, которого больше не существует. Мы должны адаптироваться, построить новый, более устойчивый баланс, который будет прочно основан на правилах и ответственности», — сказал Павел.
Комментируя переговоры со своим аргентинским коллегой, Павел сообщил, что обсуждались, в основном, вопросы экономического сотрудничества, причем не межгосудартвенного характера, а между конкретными фирмами и предприятиями.
«Президент Аргентины высоко оценил тот факт, что чешские компании приходят на местный рынок не с узкой целью продажи или покупки тех или иных товаров, а для того, чтобы производить, передавать технологии и развиваться вместе с местными партнерами», — подчеркнул Павел. Чешская Республика сотрудничает с Аргентиной, в частности, в горнодобывающей промышленности, авиации, науке и исследованиях, добавил Павел.