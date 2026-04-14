ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области

Украинские военные ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области, из-за повреждения оборудования отключился свет.
Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения», — написал он в Telegram.
Оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре частично пропало электричество в пяти муниципальных образованиях.
Больницы Запорожской области перевели на резервное питание.