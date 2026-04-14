Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области

Украинские военные ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области, из-за повреждения оборудования отключился свет.

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения», — написал он в Telegram.

Оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре частично пропало электричество в пяти муниципальных образованиях.

Больницы Запорожской области перевели на резервное питание.

