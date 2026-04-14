Антипасха или Красная горка — восьмой день вечности: о чём напоминает праздник

Первое воскресенье после Пасхи православная церковь посвящает апостолу Фоме. В 2026 году этот день выпадает на 19 апреля. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа ученикам и заявил, что не поверит, пока сам не увидит раны от гвоздей и не вложит руку в рёбра Спасителя. Через неделю Господь явился снова, предложил Фоме прикоснуться к ранам и произнёс: «Не будь неверующим, но верующим». Поражённый апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!».