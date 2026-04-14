Антипасха или Красная горка — восьмой день вечности: о чём напоминает праздник

Фомино воскресенье, Красная горка или Антипасха — у этого праздника много названий, но суть одна: радость от встречи с воскресшим Христом и призыв к духовному преображению. В 2026 году торжество выпадает на 19 апреля. О том, кому посвящён этот день, какие народные традиции стоит взять на заметку и что приготовить к праздничному столу — в материале RT.
Кому посвящено Фомино воскресенье, называемое Красной горкой и Антипасхой.
Первое воскресенье после Пасхи православная церковь посвящает апостолу Фоме. В 2026 году этот день выпадает на 19 апреля. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа ученикам и заявил, что не поверит, пока сам не увидит раны от гвоздей и не вложит руку в рёбра Спасителя. Через неделю Господь явился снова, предложил Фоме прикоснуться к ранам и произнёс: «Не будь неверующим, но верующим». Поражённый апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!».
Название Антипасха происходит от греческой приставки «анти», которая переводится как «вместо» или «напротив». Это не противопоставление Пасхе, а указание на то, что праздник стоит «напротив» главного торжества, повторяя и дополняя его радость. В древней иерусалимской традиции Антипасха завершала пасхальный цикл, а в богослужении этот день называют «восьмым днём» — символом вечности, выходящей за рамки привычного земного времени.
Какие молитвы читать?
В день Антипасхи в храмах проходит литургия. Она начинается и завершается пением пасхального тропаря «Христос воскресе». Вместо привычного песнопения «Достойно есть» в этот день звучит особый пасхальный гимн — задостойник «Ангел вопияше Благодатней». Дома верующие обращаются с молитвой к апостолу Фоме: просят укрепить веру, когда одолевают сомнения, а также о здоровье родных, о мире и благополучии в семье.
«Блаженны невидевшие и уверовавшие».
Эти слова Христа, обращённые к Фоме, стали главным посланием праздника для всех последующих поколений христиан. Как поясняют священнослужители, большинство людей никогда не видели Воскресшего «телесными очами», но верят в чудо Пасхи как в событие собственной жизни. Именно к нам, «не видевшим и уверовавшим», адресовано это обнадёживающее обещание блаженства.
Какие качества советуют воспитывать в себе священники? Прежде всего — способность честно проживать сомнения и преодолевать их через личный духовный поиск. История Фомы показывает, что неверие может стать ступенью к более глубокой и осознанной вере, а не просто грехом. Также важно укреплять доверие к Богу без требования видимых доказательств, смирение перед тайной Воскресения и готовность радоваться пасхальной вести, даже когда рассудок противится.
Как провести праздник Красную горку по народным традициям.
Народное название Антипасхи — Красная горка — уходит корнями в дохристианскую эпоху. Слово «красный» на старославянском языке означало «красивый, весёлый, праздничный», а гулянья устраивали на возвышенностях, первыми просыхавших от весенних талых вод.
Следующие старинные обычаи можно вплести в современную жизнь.
Закликание весны и хороводы. Девушки на рассвете собирались на холме, пели веснянки и водили хороводы. Сегодня можно устроить пикник с друзьями в парке, провести время на природе или организовать конкурсы народных песен.
Катание яиц с горки. Этот обряд символизировал пробуждение и оплодотворение земли. Яйцо, которое скатывалось ровно и не разбивалось, сулило владельцу счастье и удачу. В наши дни можно устроить эту весёлую забаву с детьми на любой возвышенности.
Свадьбы и смотрины. Красная горка — первый день после Великого поста и Светлой седмицы, когда церковь возобновляет таинство венчания. Считалось, что «кто на Красную горку женится, вовек не разведётся». И сегодня многие пары выбирают эту дату для бракосочетания.
Окликание молодых. Односельчане ходили по домам недавно поженившихся, пели им песни и желали счастья. Современный аналог — устроить вечеринку-сюрприз для молодожёнов или просто поздравить знакомые пары.
Поминовение предков. Хотя основной день для посещения кладбищ — Радоница (в 2026 году выпадает на 21 апреля), на Красную горку многие вспоминают усопших, принося на могилы крашеные яйца и куличи, символически делясь с ними пасхальной радостью.
Что приготовить на Антипасху.
Праздничный стол на Красную горку должен быть богатым и разнообразным, ведь пост уже закончился.
крашеные яйца — желательно зелёных и жёлтых оттенков, символизирующих пробуждение природы.
кулич и творожная пасха — они остаются главными пасхальными блюдами на протяжении всей Светлой седмицы и на Антипасху.
блины, пироги, каравай — в старину хозяйки также пекли домашний хлеб и угощали им гостей.
скоромные блюда — мясо, рыба, сыр, масло, мёд.
В некоторых губерниях девушки делали яичницу-глазунью в складчину прямо на природе, что называлось «мирской складчиной» и символизировало общинное единство и девичью солидарность перед началом свадебного сезона. Яйца жарили, стараясь сохранить желток целым — как олицетворение небесного светила, дарующего жизнь и тепло пробуждающейся земле.
Главное правило — собираться за столом в кругу близких, делиться угощениями и радоваться весне. Как говорили наши предки, кто на Красную горку сидит дома, тот рискует остаться в одиночестве на весь год, девушки могли так «просидеть» жениха. Поэтому лучший способ провести праздник — выйти на улицу, встретиться с близкими и провести день в движении, веселье и благодарности.