Вратарь «Атлетико» разбил лицо до крови футболисту «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес разбил нос после того, как приземлился на бутсы вратаря «Атлетико» Хуана Муссо.
На 25-й минуте встречи Лопес после удара головой столкнулся с Муссо. Голкипер попал шипами бутс в лицо каталонского футболиста. У полузащитника открылось кровотечение.
Медики оказали игроку помощь, он смог продолжить матч.
На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу «Барселоны».
Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Атлетико».
Ранее сообщалось, что судья матча «Барселона» — «Атлетико» отстранён от работы в ЛЧ до конца сезона.