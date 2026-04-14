Вратарь «Атлетико» разбил лицо до крови футболисту «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес разбил нос после того, как приземлился на бутсы вратаря «Атлетико» Хуана Муссо.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес разбил нос после того, как приземлился на бутсы вратаря «Атлетико» Хуана Муссо.

На 25-й минуте встречи Лопес после удара головой столкнулся с Муссо. Голкипер попал шипами бутс в лицо каталонского футболиста. У полузащитника открылось кровотечение.

Медики оказали игроку помощь, он смог продолжить матч.

На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу «Барселоны».

Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Атлетико».

Ранее сообщалось, что судья матча «Барселона» — «Атлетико» отстранён от работы в ЛЧ до конца сезона.