Ученые выяснили, что вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что нодавирус скрытой смертности (CMNV), который ранее находили у рыб и креветок, стал поражать зрительные органы людей, которые контактировали или употребляли сырые морепродукты, следует из результатов исследования, опубликованных в журнале Nature Microbiology.
«Новое заболевание глаз у человека связано с зоонозной инфекцией, вызываемой водными вирусами», — говорится в журнале.
Отмечается, что этот вирус обычно встречается у морских культур, таких как креветки и рыбы, однако они стали передавать его и человеку, приводя к хроническим заболеваниям глаз. Исследователи опросили пациентов об их образе жизни, и выяснилось, что почти три четверти из них либо обрабатывали сырые морепродукты без перчаток, либо употребляли в пищу сырые морепродукты.
Это первое исследование, показавшее, что вирус, происходящий от морских обитателей, может быть связан со специфическим глазным заболеванием у человека, сообщает журнал.