Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что вирус от морепродуктов стал вызывать заболевания глаз

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что нодавирус скрытой смертности (CMNV), который ранее находили у рыб и креветок, стал поражать зрительные органы людей, которые контактировали или употребляли сырые морепродукты, следует из результатов исследования, опубликованных в журнале Nature Microbiology.

«Новое заболевание глаз у человека связано с зоонозной инфекцией, вызываемой водными вирусами», — говорится в журнале.

Отмечается, что этот вирус обычно встречается у морских культур, таких как креветки и рыбы, однако они стали передавать его и человеку, приводя к хроническим заболеваниям глаз. Исследователи опросили пациентов об их образе жизни, и выяснилось, что почти три четверти из них либо обрабатывали сырые морепродукты без перчаток, либо употребляли в пищу сырые морепродукты.

Это первое исследование, показавшее, что вирус, происходящий от морских обитателей, может быть связан со специфическим глазным заболеванием у человека, сообщает журнал.