МВФ может выделить Ливану помощь на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ

После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США «Хезболлах» приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.