США требуют посреднической роли в переговорах Израиля с Ливаном, сказал Пиготт

Вашингтон требует исключительной роли посредника в переговорах Израиля с Ливаном, исключающей возможности урегулирования через другие дипломатические треки, сказал представитель госдепа Томми Пиготт.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.
24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном, посвященным урегулированию двусторонних отношений и разоружения «Хезболлы». Консультации состоялись 14 апреля в США.
Читайте материал «Ливанский президент прокомментировал готовящиеся переговоры с Израилем».
