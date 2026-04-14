Никитин: ЦСКА в серии, парни сыграли на победу, этого не хватало в предыдущих матчах

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил первую победу своей команды в серии с «Авангардом».
«Здесь всё просто: мы в серии. Готовимся к следующей игре. Не скажу, что счёт по игре, но сегодня парни сыграли на победу, этого нам не хватало в предыдущих играх. Достаточно ровная серия за исключением первого матча, тогда мы неправильно вошли в серию. Соперник очень серьёзный, отличный момент для роста многих молодых парней», — цитирует Никитина «Чемпионат».
ЦСКА одержал первую победу в четвертьфинале плей-офф с «Авангардом» (3:1). Счёт в серии стал 1−3.
Ранее в минском «Динамо» опровергли слухи об увольнении Квартальнова по ходу плей-офф КХЛ.